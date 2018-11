Clash tussen Genk en Club Brugge is het hoogtepunt van komende speeldag

Brussel - Leider Racing Genk neemt het in de kraker van de veertiende speeldag van de Jupiler Pro League op tegen Club Brugge, de nummer 2. Bij Lokeren hoopt nieuwe coach Trond Sollied meteen de punten thuis te houden tegen Eupen.

Genk is al het hele seizoen sterk op dreef. De Limburgers brengen voorlopig misschien wel het beste voetbal in België en verloren dit seizoen in de vaderlandse eerste klasse nog niet. Tegen kampioen Club Brugge kan het team van coach Philippe Clement zijn topvorm in de verf zetten. Blauw-zwart volgt in de stand op drie punten van de Genkse leider, en lijkt op dit moment de enige andere titelkandidaat. Club kende enkele moeilijke weken, al herstelde het zich midweeks met een ruime 4-0 zege tegen Oostende. Maar ook Genk kan met vertrouwen de mat op. De ploeg uit de mijnstad maakte woensdag bij ploeg-in-vorm Antwerp een 2-0 achterstand ongedaan en won met 2-4.

AA Gent leek onder nieuwbakken trainer Jess Thorup de weg naar boven hebben ingezet, maar een 3-1 nederlaag bij kelderploeg Moeskroen stond niet in het scenario. Gent krijgt thuis tegen Kortrijk de kans om zich te herpakken. Maar ook KVK wil zijn blazoen oppoetsen na het teleurstellende 2-2 gelijkspel tegen Waasland-Beveren, waar het een 2-0 voorsprong weggaf.

Bij Lokeren viert nieuwe trainer Trond Sollied zijn debuut met een thuismatch tegen Eupen. De Oost-Vlaamse kelderploeg maakt eerst nog, donderdag, de verplaatsing naar Anderlecht voor de 13e speeldag. Paars-wit moet van zijn kant vertrouwen opdoen in Waasland-Beveren.

Ook Standard speelt donderdag nog zijn wedstrijd van de 13e speeldag, bij rode lantaarn Zulte Waregem. De Rouches ontvangen op speeldag 14 Antwerp, dat bovenin meedraait. Essevee moet naar Sint-Truiden. KV Oostende en Charleroi openen tot slot speeldag 14 aan de kust.