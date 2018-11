Twee gewonden bij zware frontale botsing in Meulebeke, bestuurder tijdlang geklemd

Meulebeke - In Meulebeke gebeurde donderdagmorgen een zware frontale botsing in de Steenovenstraat. De twee wagens belandden na de klap enkele meters lager in een weide. De brandweer moest een bestuurster bevrijden.

De zware klap gebeurde om 11.15 uur op een recht stuk weg na een lichte bocht. Beide wagens raakten elkaar aan de linker voorzijde waarna ze weggekatapulteerd werden. Zowel de Suzuki van een vrouw uit Oostrozebeke als de Audi van de man uit Ruiselede ging van de weg af.

Meters lager strandden de voertuigen in de graskant, de Suzuki in een diepe gracht, de Audi door de omheining van een weide. De man in de Audi kon op eigen houtje zijn voertuig verlaten. Zijn verwondingen leken mee te vallen. De vrouw in de Suzuki moest worden bevrijd door de brandweer. Ze leek er erger aan toe, maar was nog bij bewustzijn. Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog onduidelijk. De weg was bezaaid met brokstukken en volledig versperd.