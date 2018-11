Advocaat Sven Mary haalt uit naar ‘Operatie Propere Handen’: “Ik vraag me af of dit nog normaal is”

Sven Mary, de advocaat van makelaar Karim Meijati, stelt zich ernstige vragen over de manier waarop de voorlopige hechtenis gebruikt wordt bij ‘Operatie Propere Handen’. “Die mensen blijven in de gevangenis omdat dit zo een gemediatiseerd dossier is. Een andere reden kan ik daar echt niet voor verzinnen.”

“Mijn cliënt Karim Meijati heeft een blanco strafregister. Hij wordt vervolgd voor de rol die hij zou gespeeld hebben bij één transfer, die van Sofiane Hanni van RSC Anderlecht naar Spartak Moskou. Volgens mij gaat het om een puur fiscale discussie. Maar ondertussen zit mijn cliënt al meer dan twee weken in voorhechtenis”, haalt Sven Mary uit.

Mary hekelt de ‘vanzelfsprekendheid’ waarmee mensen die geen criminelen zijn volgens hem in de gevangenis worden gehouden. “Ik ben ervan overtuigd dat dit nooit zou gebeurd zijn als dit niet over voetbal ging en als dit niet zo een gemediatiseerd dossier was. Met alle respect voor het hof van beroep van Antwerpen, maar ik vraag me af of dit nog normaal is. Die mensen vormen geen enkel gevaar voor de openbare veiligheid. Er zijn toch genoeg alternatieven voor de cel? Waarom ze niet naar huis sturen met een enkelband, zoals blijkbaar wel kan voor de vriendin van meneer Veljkovic. Als dit de norm wordt, gaan ze de volgende jaren nog veel gevangenissen moeten bijbouwen...”

Zeven verdachten nog in de cel

De Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) verlengde dinsdag de aanhouding van vijf verdachten in het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. De makelaars Mogi Bayat, Dragan Siljanovski en Karim Meijati, KV Mechelen bestuurder Thierry Steemans en ex-advocaat Laurent Denis blijven in de cel. Enkel KV Mechelen hoofdaandeelhouder Olivier Somers mocht naar huis onder voorwaarden. Marija Bogojevska, de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic werd vrijgelaten met een enkelband.

Scheidsrechter Bart Vertenten en makelaar Dejan Veljkovic blijven sowieso nog in de cel. Hun zaak wordt later behandeld.