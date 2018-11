Politie legt illegaal feest op verlaten snelweg in Luik stil

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - In de buurt van Luik heeft de politie donderdagochtend een illegaal feestje op een bijzondere plek stilgelegd. Een 500-tal feestvierders was afgezakt naar de A601, een stuk verlaten snelweg. Er waren geen incidenten en de politie heeft niemand opgepakt.

Agenten van de lokale politiezone Basse-Meuse en van de federale politie gingen tussen 6.00 en 8.00 uur ter plekke. De snelweg die de E40 met de E313 verbindt, is al jaren gesloten. Tientallen mensen vonden het blijkbaar een geschikte plaats om een fuif te organiseren, maar de politie ging over tot een ontruiming. In de vroege ochtend was de rust er teruggekeerd.