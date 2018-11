Test Aankoop niet te spreken over nieuwe regels van Ryanair: “Italië heeft ze al opgeschort, dat moet bij ons ook”

Test Aankoop is niet te spreken over de nieuwe regels omtrent handbagage van Ryanair. Vanaf 1 november mogen passagiers geen trolleys meer meenemen in handbagage tenzij ze bijbetalen om de koffer te laten checken of een priority-ticket kopen. “Dit kan niet”, zegt Jens Van Herp van Test Aankoop. “De regels zijn in Italië door de mededingsautoriteit al opgeschort. Ik zie niet in waarom dit bij ons niet zou kunnen. We gaan ons beraden over eventuele stappen.”

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair aanvaardt vanaf vandaag rolkoffers niet langer als handbagage. Reizigers moeten dit stuk bagage, of andere grotere stukken, tegen extra kost laten inchecken als bagage voor de vrachtruimte. Alleen rug-, hand- of laptoptassen van normaal formaat mogen dan nog gratis mee het vliegtuig in, tenzij passagiers extra betalen voor een priority-ticket.

“Dit kan niet”, zegt Jens Van Herp van Test Aankoop. “Het is illegaal om eenzijdig de verkoopsvoorwaarden aan te passen. Dat gaat in tegen het consumentenrecht. Het probleem is hier echter dat het om een te klein bedrag gaat om gezamenlijke stappen te ondernemen. Dit is een zeer slinkse tactiek die Ryanair hier gebruikt.”

Uit de kleine lettertjes van de Ryanair-aankondiging bleek dat de maatschappij meteen een toeslag zou aanrekenen voor tickets die al verkocht waren voor vluchten na 1 november, maar na protest keerde Ryanair op zijn stappen terug. In Italië heeft de mededingingsautoriteit AGCM beslist om de nieuwe regels rond handbagage van Ryanair en andere lowcostmaatschappij Wizz Air te schorsen. AGCM stelde dat het een “contractuele verplichting” is dat handbagage in de standaard ticketprijs is vervat.

“Het vragen van een toeslag voor een essentieel element” van de luchtvaart “misleidt consumenten in verband met de eigenlijke prijs van het ticket en bemoeilijkt het vergelijken met prijzen van andere maatschappijen”, stelt AGCM.

“Dat is een goede zaak, we hebben nog geen tijd gehad om ons hierover intern te beraden, maar ik zie niet in waarom dat in ons land ook niet zou kunnen”, klinkt het bij Test-Aankoop.

