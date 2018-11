Tweevoudig Champions League-winnaar legt zonder gêne uit hoe makkelijk je als speler matchen kunt vervalsen

Belodedici deed zijn uitspraken in een praatprogramma van het Roemeense Gazeta Sporturilor. Toen het gesprek over matchfixing ging, voelde de man die met Steaua Boekarest en Rode Ster Belgrado de Champions League (toen nog Europacup I) won, zich geroepen uit te leggen hoe makkelijk dit in zijn werk gaat.

Have you ever seen a double Champions League winner explaining how he acted in manipulated games? Former Steaua&Red Star legendary defender Miodrag Belodedici just did that in our online show. If you don’t believe in #matchfixing just watch the video pic.twitter.com/T6rbQpGfrU