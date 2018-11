Burgemeester New York gaat de mist in bij herdenking aanslag waarbij ook Belgische omkwam

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, ligt onder vuur nadat hij de mist in ging tijdens een herdenkingsceremonie voor de slachtoffers van een aanslag in New York. Zo was de moeder van één van de slachtoffers te laat uitgenodigd, ook vergat de burgemeester de namen van de slachtoffers voor te lezen.

De aanslag dateert al van oktober 2017. Toen reed een ISIS-aanhanger in op een groep toeristen. Onder de slachtoffers was ook een Belgische vrouw (31) uit Roeselare.

De heibel begon nog voor de herdenkingsplechtigheid. De moeder van één van de nabestaanden was te laat op de hoogte gebracht en kon er om die reden niet bij zijn. Ook vergat de burgemeester de namen van de slachtoffers voor te lezen. Eens Blasio dat doorhad, liep hij terug naar het podium. “Ik wil me verontschuldigen, dit (het lezen van de namen nvdr.) had een deel van de plechtigheid moeten uitmaken, het voorlezen van de acht namen van de mensen die we verloren hebben”, probeerde de burgemeester dit alsnog recht te zetten. “Ik wil mijn fout rechtzetten door mij te verontschuldigen, ik zou graag iedereen willen vragen het hoofd te buigen opdat we hen nooit zouden vergeten.”

Bij de aanval vielen acht dodelijke slachtoffers.