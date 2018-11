Belg is klaar voor lage-emissiezone

Bijna vier op de vijf Belgen zeggen geen vervuilende dieselwagen meer te zullen kopen. Ze doen dat vooral uit financiële overwegingen.

Bijna zestig procent van de Belgen is voorstander van lage-emissiezones in ons land. Dat blijkt uit een studie van Transport & Environment. Van alle Europese landen staat alleen Duitsland nog positiever tegenover de lage-emissiezones.

"We zijn verrast dat zoveel Belgen er voorstander van zijn", zegt Jens Müller van Transport & Environment. "Het toont dat ze klaar zijn voor de switch naar zones waar vervuilende wagens gebannen worden. Ze beseffen dat deze zones niet per se gepaard gaan met negatieve gevolgen voor de economie. Tegelijk weten ze dat de effecten van een lage-emissiezone voor de kwetsbaren onder ons, zoals ouderen, kinderen en mensen met astma, positief kunnen zijn. Politici mogen niet langer wachten en moeten naar dit signaal luisteren."

Europese trend

Uit het rapport blijkt nog dat 77,4 procent van de Belgen verklaart dat de volgende wagen die ze kopen, geen dieselwagen zal zijn. Alleen in Duitsland ligt dat percentage hoger (79,7 procent). De trend om minder voor dieselwagens te kiezen, is merkbaar in heel Europa.

Wanneer naar de redenen gepeild wordt, antwoorden bijna vier op de tien Belgen dat ze ervan overtuigd zijn dat de dieseltaksen in ons land nog zullen stijgen. Opvallend is dat – in vergelijking met de andere ­Europese landen – de ecologische overweging minder wordt aangehaald. "Zeker als je weet dat ecologie zo’n belangrijk punt vormde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, is dit opmerkelijk", zegt Müller.

Veel Europese landen willen het voorbeeld van Gent volgen. "Daar zijn de effecten van het circulatieplan positief. De uitstoot van stikstof is er overal ­gedaald met bijna twintig procent. De lucht- en levenskwaliteit zijn er verbeterd. Vanaf 2020 geldt er ook een lage-emissie­zone in die stad."