Huldiging, spandoek en applaus van Anderlecht-fans voor terugkeer Deschacht

De terugkeer van Olivier Deschacht met Lokeren naar zijn ex-club Anderlecht is niet ongemerkt voorbijgegaan. De paars-witte fans bedachten het clubicoon met een spandoek ‘Welcome Home, Oli’ en een stevig applaus in minuut drie, een verwijzing naar zijn rugnummer in zijn Anderlecht-periode. Deschacht werd voor de match ook gehuldigd door een tweede Anderlecht-icoon: Pär Zetterberg.