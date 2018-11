Dode na ongeval in Affligem door overdreven snelheid

Asse / Affligem - Rond 6.00 uur donderdagochtend is op de Brusselbaan in Affligem de passagier van een auto overleden nadat de bestuurder de controle over het voertuig had verloren en de wagen in een gracht was beland. De bestuurder bleef ongedeerd.

Volgens woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde is het ongeval te wijten aan overdreven snelheid. Het slachtoffer is afkomstig uit Asse.

Eerder was bij de brandweer vernomen dat de autobestuurder was overleden, nadat hij op de Brusselbaan in Asse tegen een boom was gereden.