Roberto Martinez genoemd bij Real Madrid maar bondscoach van Rode Duivels ontwijkt de vraag

Volgens heel wat Spaanse media is Roberto Martinez één van de grote kanshebbers om de ontslagen Julen Lopetegui op te volgen als coach bij Real Madrid. De Belgische voetbalbond liet al weten nog niets officieels te hebben gehoord en de bondscoach zelf wilde er niet op ingaan toen hij op de sportbeurs in Kortrijk met die vraag werd geconfronteerd: “We gaan niet reageren op geruchten, we verdoen onze tijd hiermee.”