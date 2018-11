Man sloot minderjarig meisje twee maanden op in kelder

Evere - Een jongeman (22) uit Henegouwen wordt vervolgd voor ontvoering, mishandeling en verkrachting van minderjarigen. Twee jaar geleden zou hij een meisje gedurende twee maanden hebben opgesloten, misbruikt en verkracht in een kelder in Evere.

De zaak kwam in december 2016 voor het eerst aan het licht toen de zus van de verdachte ontdekte dat een jong meisje opgesloten zat in haar kelder in Evere. Dat meldt La Capitale.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de jongeman het meisje twee maanden voordien naar de kelder had gelokt. Het slachtoffer werd er bijna elke dag geslagen en verkracht.

Op de vlucht

In mei 2017 werd de man echter vrijgelaten. Kort daarna ging hij met een ander jong meisje samenwonen in het appartement van zijn vader. Ook zij getuigde later over geweld en verkrachtingen.

Omdat de jongeman zijn voorwaarden had geschonden, vluchtte hij in oktober vorig jaar met zijn slachtoffer naar Frankrijk. In december konden zij daar gearresteerd worden terwijl ze een supermarkt aan het bestelen waren.

De dader is woensdag voor de correctionele rechtbank van Brussel verschenen. Hij bekende gewelddadig te zijn geweest, maar ontkende de verkrachtingen. Het proces gaat verder.