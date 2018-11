Wevelgem - Een zestiger is donderdag in Wevelgem in een oude zijarm van de Leie terechtgekomen. Het slachtoffer is verdronken.

Het ongeluk deed zich voor in een oude arm van de Leie, nabij de fabriek van Alpro. Om nog onbekende reden is de vrouw uit haar rolstoel gestapt, vervolgens is ze in het water terechtgekomen. De brandweer heeft haar levenloze lichaam uit het water gehaald. Politie en parket gaan uit van een bizar maar spijtig ongeval.