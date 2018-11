Personeel van Google protesteert tegen hoe bedrijf met seksueel wangedrag omgaat

Honderden werknemers van Google hebben donderdag op de Europese zetel van het bedrijf in Dublin het werk onderbroken om te protesteren tegen de manier waarop het bedrijf met grensoverschrijdend seksueel gedrag omgaat. De symbolische werkonderbreking kaderde in een wereldwijde actie van Singapore tot Londen.

Ongeveer 500 werknemers van Google in de Ierse hoofdstad onderbraken het werk gedurende een half uur. De organisatrice zei door de megafoon dat de bijeenkomst “in solidariteit was met alle slachtoffers van ongewenste seksuele intimiteiten of van een slechte behandeling op onze werkplek”.

In Londen stond een dertigtal personeelsleden voor het kantoor van Google en betoogden de meeste loontrekkenden in het gebouw. “We protesteren om onze collega’s te steunen die het slachtoffer werden van grensoverschrijdend gedrag en om te eisen dat de daders niet beschermd of vergoed worden”, zei Sam Dutton, een softwareontwikkelaar.

The New York Times berichtte vorige week dat Google de jongste jaren gevallen van seksuele intimidatie had toegedekt waarbij hoge kaderleden waren betrokken, die soms met stevige vergoedingen bedankt werden. Zo werd Andy Rubin, die Android creëerde, volgens de krant in 2014 ontslagen wegens seksueel wangedrag en is Google hem nog steeds een vergoeding van 90 miljoen dollar aan het betalen.

De topman van Google, Sundar Pichai, schreef na het krantenartikel een e-mail naar het personeel waarin hij zei dat het bedrijf de jongste twee jaar 48 werknemers had ontslagen wegens seksueel wangedrag, onder wie dertien leidinggevenden, zonder ontslagvergoeding. Hij verzekerde dat de groep veranderd was en geen ongepast gedrag meer duldde.