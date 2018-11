Nog meer tegenslag voor Anderlecht: kapitein Trebel is enkele weken out

Na de één op zes tegen staartploegen Eupen en Lokeren volgde er nog meer slecht nieuws voor Anderlecht. Kapitein Adrien Trebel, die niet in actie kwam tegen Lokeren, moet geopereerd worden aan de buikspieren. Hij is enkele weken out. Dat maakte trainer Hein Vanhaezebrouck bekend na het 1-1-gelijkspel.