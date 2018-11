Dode nadat barbecue binnenshuis is aangestoken in Herstal

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - In Herstal is donderdag een dode gevallen nadat een barbecue binnenshuis was aangestoken. Dat is vernomen bij de brandweer van Luik.

Omstreeks 14 uur beslisten de bewoners van een eengezinswoning in Herstal om een barbecue binnenshuis aan te steken. De brandweer kwam snel ter plaatse. Bij hun aankomst hadden twee bewoners ernstige rookintoxicatie opgelopen. Een van hen is overleden, terwijl de andere naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is gebracht.