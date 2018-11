Leugendetector wijst op betrokkenheid klusjesman bij dood van Nederlandse zakenman

Brussel - De 48-jarige klusjesman R. C. uit Diepenbeek, die in de cel zit op verdenking van de moord in Neerpelt op de Nederlandse zakenman Marcel Van Hout, heeft een leugendetectortest ondergaan. Die test pleitte de klusjesman niet vrij. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad donderdag. Volgens zijn raadsman Gino Houbrechts heeft de leugendetectortest wel aangetoond dat zijn cliënt Van Hout niet heeft doodgeschoten. Anderzijds waren er wel aanwijzingen dat hij een rol heeft gespeeld bij de dood van de zakenman in zijn woning in de villawijk Grote Heide in Neerpelt. De raadkamer in Hasselt heeft de voorbije week zijn aanhouding opnieuw met twee maanden verlengd.

De bedrijfsleider werd woensdag 22 november 2017 dood aangetroffen in zijn woning aan de Tisselrietweg in de residentiële wijk Grote Heide in Neerpelt. Hij had een schotwonde in het hoofd. Verder vertoonde zijn lichaam nog twee schotwonden.

“Er is hem gevraagd of hij Marcel heeft doodgeschoten. Volgens de test was dit niet het geval, “ aldus advocaat Houbrechts. De leugendetectortest zou er volgens hem wel op hebben gewezen dat C. op enige manier betrokken was bij het misdrijf. “Maar hij was dus niet de schutter, “ zei Houbrechts.

De ex-vrouw trof Marcel Van Hout dood aan in zijn woning. Begin december vloog de klusjesman achter de tralies en sindsdien zit hij in voorhechtenis. Ook de ex-vrouw werd al twee keer opgesloten en vervolgens terug vrijgelaten.

Advocaat Houbrechts besliste in beroep te gaan tegen de verlenging van de voorhechtenis omwille van de uitslag van de leugendetectortest. De vermoorde zakenman Van Hout had in de Neerpeltse wijk Grote Heide nog een tweede, grotere villa. Na zijn dood kwam die ook in handen van de ex-vrouw. Zij zette de villa voor de zomer te koop. Volgens raadsman Houbrechts heeft de Belgische justitie beslag laten leggen op die villa, net als de villa waar de moord gebeurd is. De ex-vrouw erfde ook het voormalige bouwmaterialenbedrijf Universal van Van Hout. Dat is intussen ook voor enkele miljoenen euro’s verkocht aan Nederlandse ondernemersbroers.