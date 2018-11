Auto met vrouw stevig vastgebonden in koffer uit de Samber gehaald

Beez - In Namen is een voertuig uit de Samber gehaald met in de koffer het lichaam van een vrouw. Dat meldt La DH op zijn website. Het is niet duidelijk of er ook nog andere lichamen in de wagen zaten. Volgens bronnen bij DH kan er ook nog een lichaam in het water liggen. De wagen is aangetroffen op een honderdtal meter van de brug ‘pont de Flawinne’.

De auto werd donderdagochtend in het water geduwd. Pas in de late namiddag kon het voertuig uit de rivier worden gehaald. De auto zat vast. Persagentschap Belga stelde ter plaatse een grote ontplooiing van politie en brandweer vast. Verschillende wegen zijn afgesloten. Het parket van Namen kan enkel bevestigen dat een voertuig uit het water is gehaald.

Intussen kon de politie een verdachte arresteren. Volgens Sudinfo heeft die man donderdagochtend een vrouw aangevallen op een veldweg in Boninne. Een boer uit de omgeving was daar getuige van en waarschuwde de politie.

De verdachte zou de vrouw op de grond gedrukt hebben en daarna geprobeerd hebben haar te wurgen, waarna hij haar in de kofferbak van de wagen stevig had vastgebonden. Hij vluchtte vervolgens met de wagen naar Flawinne, waar hij de auto in de Samber zou hebben geduwd.

De man kon volgens La Dernière Heure daarna snel gevat worden niet ver van het station. Hij viel op door zijn verdachte gedrag. Persmagistraat Charlotte Fosseur meldt dat ze vrijdag meer informatie zal vrijgeven, in functie van de elementen van het onderzoek. De koffer van de wagen werd afgeschermd door een tent.