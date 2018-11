Vanhaezebrouck zeer ontgoocheld na non-match van Anderlecht, Marc Coucke verontschuldigt zich bij fans

Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck mocht het komen uitleggen nadat zijn team na de nederlaag bij Eupen ook niet voorbij staartploeg Lokeren geraakte. “Er zijn geen excuses, dit was gewoon veel te weinig”, toonde hij zich zeer ontgoocheld.

“Wat mij betreft is het al lang geleden dat ik nog eens zo’n prestatie van mijn elftal gezien heb”, toonde Anderlecht-trainer Vanhaezebrouck zich ontgoocheld voor de camera’s van Play Sports. “Weinig goed voetbal, weinig initiatief, aarzelen, lateraal spelen, dan weer achteruit, weer de verantwoordelijkheid afschuiven. Nee, er is weinig uitleg voor deze prestatie. Er zijn geen excuses, dit was gewoon veel te weinig.”

“Uiteraard wijst men naar de coach”, kwam Vanhaezebrouck terug op zijn eigen positie in de persconferentie voor de geschreven pers. “Voor mij geen probleem, ik ben deel van de groep en het is ook mijn verantwoordelijkheid als we geen niveau halen. Of het niet beter zou gaan met een andere coach? Nee, dat gevoel heb ik niet, nee.”

Gevraagd of één of twee nieuwkomers in de winter de zaken beter zouden maken, antwoordde HVH wel heel decisief. “Ja. Sowieso. Dat was eigenlijk de perceptie voor 1 september.” Benieuwd of sportief manager Luc Devroe, verantwoordelijk voor het transferbeleid, dat zo leuk zal vinden...

Voorzitter Marc Coucke stond er dan weer op zich na de wedstrijd te verontschuldigen bij de fans maar riep hen via twitter op om niet te versagen en de club verder te blijven steunen.