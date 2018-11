Vier keer scoren en toch verliezen… Derby County kan dat

In Engeland stonden de voorbije dagen de achtste finales van de League Cup op het programma. Derby County, dat in de vorige ronde Manchester United uitschakelde, moest op bezoek bij Chelsea.

En dat was vooral voor coach Frank Lampard een emotionele gebeurtenis. Hij speelde dertien seizoenen voor de Londonse club en keerde nu voor het eerst terug als coach van de tegenstander. De Chelsea-fans waren hun voormalig icoon zeker niet vergeten en trakteerden Lampard op een langdurig applaus.

Wanneer jouw team vier keer scoort maar je toch uitgeschakeld wordt...



Een ongelukkige avond voor @dcfcofficial: twee owngoals! pic.twitter.com/8JwR6K2V2T — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) November 1, 2018

En Lampards spelers maakten er ook een spektakel van, waarbij zowel verdedigers als aanvallers de weg naar doel makkelijk wisten te vinden. Al na vijf minuten scoorde centrale verdediger Fikayo Tomori een heerlijke goal, helaas voor hem in eigen doel. Nog geen vier minuten later scoorde Jack Mariott al de gelijkmaker. “Wat Tomori kan, moet ik ook kunnen”, dacht diens collega achterin, Jack Mariott. Ook hij klopte zijn eigen doelman Scott Carlson met een al even mooie deviatie. We waren nauwelijks 21’ ver maar nog geen tien minuten later had Waghorn er al 2-2 van gemaakt. Vier doelpunten gescoord, alle vier van de voet van Derby-spelers. Kort voor de pauze deed Cesc Fabregas de netten voor de vijfde keer trillen. In de tweede helft werd er niet meer gescoord waardoor Chelsea zich plaatste voor de kwartfinale, ook al scoorden de Derby-spelers vier keer en die van Chelsea slechts één.