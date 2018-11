Pieter Aspe protesteert tegen Boekenbeurs: auteur verkoopt en signeert in stamcafé

“Een succes.” Zo omschrijft Pieter Aspe zijn protestactie tegen de gang van zaken op de Boekenbeurs. Op de signeersessie die hij in zijn Antwerpse stamcafé organiseerde, kwam een honderdtal fans af.

Tien euro moeten betalen om een boek te mogen kopen én de onduidelijkheid over wat Boek.be precies doet met de centen die het aan zijn Boekenbeurs verdient, daartegen wou Pieter Aspe protesteren door dit jaar niet te signeren op de Boekenbeurs. Bij wijze van alternatief organiseerde hij op een topdag als 1 november in café De Kleine Tunnel een eigen signeersessie. “Ik ben tevreden”, aldus Aspe. “Ik heb hier welgeteld 64 romans verkocht. Da’s een pak. Op een goede Boekenbeursdag verkoop ik er misschien 150.”

Aspe haast zich te onder­strepen dat het hem niet om die verkoop te doen was. “Er zijn flink wat mensen ge­komen met boeken die ze eerder al hadden gekocht. Nee, ik wou een statement maken en dat is gelukt. Ik kreeg veel ­lezers aan mijn tafel die het met mij eens waren. Want opvallend: er passeerde haast niemand die ook naar de Boekenbeurs was geweest. Mijn lezers zijn speciaal naar hier gekomen, sommigen van heel ver.”

De actie van Aspe lijkt op het eerste gezicht ook gehoord te zijn bij Boek.be. Boekenbeursbaas Alexis Dragonetti heeft plannen om de beurs volgend jaar alvast voor min 18-jarigen gratis te maken. “Daar waren we al vóór Aspes klacht mee bezig”, aldus Dragonetti. “Om de eenvoudige reden dat de Boekenbeurs de opdracht heeft de lezers van morgen aan te trekken. We bekijken overigens ook of we aan het toegangsticket een boekenbon kunnen koppelen.”

Aspe noemde die plannen gisteren “halfslachtig”, maar onderstreept meteen dat hij niets tegen de Boekenbeurs op zich heeft. “Het moet alleen anders. Ik ben er op de openingsavond geweest en van de aangekondigde vernieuwing heb ik niets gemerkt.”

Dragonetti van zijn kant zegt de afwezigheid van Aspe te respecteren én te betreuren. “Hij is een graag geziene schrijver, maar tegelijk valt of staat de Boekenbeurs niet met de aan- of afwezigheid van één auteur.” Ook bij Standaard Uitgeverij, dat de boeken van Aspe verdeelt, hadden ze Aspe liever zien signeren, maar tegelijk stelden ze er gisteren vast dat zijn boeken bijna net zo vlot verkochten als voorgaande jaren.

Overal peis en vree dan maar? Niet helemaal, want ­Aspe zegt te zullen blijven ­ijveren voor verandering op de Boekenbeurs. In afwachting daarvan was het gisteren best gezellig in De Kleine Tunnel. Logisch, wanneer de vaakst gestelde vraag aan Aspe was: Waarom ben je overgeschakeld van Duvel op Omer ?