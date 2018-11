“Vriendinnen gingen op reis of naar festivals, ik zette geld opzij om mijn eicellen te kunnen invriezen”

Vakantiejobs en weekendwerk. Voor veel studenten is het vaste prik om te kunnen uitgaan of om een mooie reis te betalen. De Gentse Celine Lion (23), die drie jaar geleden een tumor op een eierstok had, deed het om eicellen te laten invriezen. Een dure ingreep, die binnenkort voor nog meer patiënten wordt terugbetaald. “Die duizenden euro’s had ik als twintigjarige niet liggen.”