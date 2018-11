Postbode in de week, wolf in het weekend: deze ‘furry’s’ zijn pas als knuffelberen echt zichzelf

Eekhoorns, vossen, wolven, lammergieren, hamsters: in Blankenberge lopen sinds gisteren een kleine tweehonderd rare beestjes rond. ‘Furry’s’ noemen ze zichzelf. Een wereldwijde gemeenschap van miljoenen aanhangers, die vanuit een drang tot zelfexpressie graag in pluche paraderen. “Onze pakken zijn ons alter ego. Het verlengde van wie we in onze dromen willen zijn.”