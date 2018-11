Pokeren om postjes: de moeilijke puzzel van (politieke) benoemingen

De eerste benoeming in een lange rij is achter de rug. Senator en ex-minister Steven Vanackere (CD&V) wordt directeur bij de Nationale Bank van België. Op zich geen moeilijke beslissing, zijn voorganger Marcia De Wachter was ook van CD&V-signatuur. De andere vrije postjes verdelen belooft lastiger te zijn. Het rondje pokeren kan beginnen.