Hoe Veljkovic er alles aan deed om zijn vriend Bart Vertenten de bekerfinale te laten fluiten: “Ik zal ervoor zorgen dat jij nummer 1 zal worden”

Op het moment dat Dejan Veljkovic vorig seizoen de degradatiestrijd probeerde te fixen, haalde hij ook alles uit de kast om zijn bevriende scheidsrechter Bart Vertenten de bekerfinale te laten fluiten. Hij probeerde te dwarsbomen dat de Luikse ref Jonathan Lardot die eer zou krijgen en maakte hem zwart als “Standardsupporter”.

Dat de omstreden voetbalmakelaar Dejan Veljkovic en scheidsrechter Bart Vertenten dikke vrienden zijn, blijkt volgens de onderzoekers uit hun vele - amicale- telefoongesprekken. Het gaat zelfs zo ver dat Veljkovic er vorig seizoen alles aan deed om Vertenten de bekerfinale tussen KRC Genk en Standard te laten fluiten, ten koste van de Luikse ref Jonathan Lardot.

LEES OOK. Hoe KV Mechelen zichzelf in nesten fixte: “De coach ligt dwars. Hij wil met de beste ploeg spelen” (+)

Telefonieonderzoek toont aan dat Vertenten en Veljkovic tijdens hun vele telefoontjes meermaals praten over welke scheids de finale uiteindelijk mag fluiten. “Er zijn twee kandidaten. Lardot of jij”, zegt Velkjovic aan Vertenten. Hij beseft als geen ander dat Vertenten de finale graag op zijn palmares wil schrijven, waarop hij alles uit de kast haalt om dat mogelijk te maken. Een week later belt hij daarom naar een bestuurslid van KRC Genk om “concurrent” Jonathan Lardot zwart te maken. “Lardot uit Luik is normaal de eerste kandidaat om de finale te fluiten”, zegt Velkjovic aan de telefoon. “Maar Lardot is een Standard-fan. Jullie zouden daarom via via moeten bellen naar Verbist (de scheidsrechtersbaas, nvdr.) en druk gaan zetten om Lardot niet te willen.”

Dezelfde dag nog belt Veljkovic terug met Vertenten en bevestigt hij hem dat het bestuur van Genk veel liever hem als scheids wil in de finale. “Ik heb hen gezegd dat Lardot fan is van Standard. Ze gaan zeker bellen.”

Veljkovic faalde weliswaar in zijn opzet, want het was uiteindelijk toch Jonathan Lardot die in het Koning Boudewijnstadion - voor het eerst in zijn carrière- de finale op gang floot. Maar zijn manier van werken toont volgens het gerecht wel aan dat Veljkovic er alle belang bij had om Vertenten goed te vriend te houden. Ook al moest hij daarvoor dus collega-scheidsrechters publiekelijk beschadigen, wat hij volgens telefonieonderzoek veel vaker deed. In zijn gesprekken met Vertenten maakt Veljkovic daar ook geen geheim van. Integendeel. “Ik zal ervoor zorgen dat jij nummer 1 zal worden”, zegt hij letterlijk. Tot grote dankbaarheid van Vertenten die de makelaar een etentje belooft wanneer hij een trofee wint.