Wordt het grootste mysterie van Italië opgelost? Emanuela, het meisje dat verdween om de paus te chanteren

In Italië wordt met spanning uitgekeken naar de resultaten van een DNA-onderzoek dat het grootste mysterie van het land kan oplossen. Menselijke resten die in de ambassade van de Heilige Stoel aan de Via Po in Rome werden gevonden, zouden – zo wordt vermoed – die van Emanuela Orlandi zijn. Een 15-jarig meisje dat in Vaticaanstad woonde, en op de terugweg van de muziekschool in 1983 spoorloos verdween. Een zaak die zowel wordt gelinkt aan de moordaanslag op Johannes Paulus II, het Banco Ambrosiano-schandaal, de maffia als aan een netwerk van seksslavinnen. Maar in élke piste speelt het Vaticaan een hoofdrol.