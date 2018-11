Hoe KV Mechelen zichzelf in nesten fixte: “De coach ligt dwars. Hij wil met de beste ploeg spelen”

Blinde paniek. Dat vat de sfeer bij KV Mechelen weer in de laatste zeven dagen van de club in de Jupiler Pro League. In de aanloop naar de laatste wedstrijd tegen Waasland Beveren haalde de club alles uit de kast om aan de degradatie te ontsnappen. Dat ze daarvoor (ver) over de grens gingen, blijkt uit telefoon­gesprekken in het dossier ‘Propere Handen’. Relaas van zeven dagen die KV Mechelen niet één maar twee degradaties op rij kunnen kosten. En die ook Waasland Beveren kunnen meesleuren.