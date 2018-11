Was dit donkerrood of een onbewuste fout? Oordeelt u zelf maar.

Mamadou Sylla speelde misschien wel zijn beste wedstrijd tot nu toe voor Zulte Waregem. Met een loepzuivere assist en een doelpunt had hij een groot aandeel in de zege (3-1) tegen Standard. Helaas voor Sylla eindigde zijn wedstrijd in mineur na een heuse karatetrap in het aangezicht van Collins Fai.

Over de rode kaart viel niet te discussiëren. Sylla raakt met het rechterbeen de Standard-speler vol in het aangezicht. Maar de vraag is of Sylla de fout al dan niet bewust maakte. “Ik zag hem niet komen”, reageerde Sylla achteraf. Wat coach Franky Dury ook wilde geloven. “Ik ben ervan overtuigd dat hij Fai niet zag komen. Als hij deze fout bewust maakt, dan mag hij nooit nog op een voetbalveld staan.”

