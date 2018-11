Vader Deschacht wil Lokeren kopen en ziet zoon Olivier als technisch directeur of manager

Ronny Deschacht (65) wil Lokeren kopen, samen met enkele andere ­ondernemers. Maar alleen als de club in eerste klasse blijft. En niet om zelf te besturen. Dat moet zoon Olivier (37) doen.

Zoals u al weet, staat rode lantaarn Lokeren te koop. En er is haast bij. “De bedoeling is om de overname nog tijdens dit seizoen te regelen”, laat de club weten. Binnen dit en enkele maanden moet voorzitter Roger Lambrecht (87) de fakkel doorgeven. “Liefst aan Belgen”, benadrukt hij.

Wel, er staat een groepje Belgen klaar. De belangrijkste figuren daarin zijn Glenn Janssens van Trafiroad, Denis Geers van Drukkerij Geers-Meskens, Hendrik De Clercq van Vastgoed De Clercq en ook Ronny Deschacht van onder meer DS Plastics. Die eerste kennen we als de Keizer van de Wegwijzer, die laatste als de 65-jarige vader van Olivier Deschacht.

Geen 20 miljoen

“Glenn, Denis en Hendrik zijn drie vrienden met een hart voor de club en ook drie jonge zakenmensen die zich via het voetbal nog meer willen profileren”, zegt vader Deschacht. “Samen met hen zou ik Lokeren willen overnemen. Zelf heb ik geen ambitie om de club te gaan besturen. Voorzitter worden is meer iets voor Glenn. Neen, ik zou het voor Olivier doen. Om hem aan een vaste job te helpen na zijn carrière. Hij zou bij Lokeren technisch directeur of manager kunnen worden. We hebben daar al over gebabbeld, hij ziet zoiets wel zitten.”

Er zijn wel voorwaarden. “Lokeren moet in eerste klasse blijven. Anders beginnen we er niet aan. Het moet ook betaalbaar blijven. Wij leggen geen 20 miljoen euro op tafel. Ik ben benieuwd naar de prijs die KPMG (het fiscale studiebureau, nvdr.) er eerstdaags op plakt. Bovendien zullen er nog wel meer kandidaten zijn.”

Maar net als Deschacht en co, die hun plannen nog verder moeten uitwerken en nog rond de tafel moeten met Lambrecht, wacht allicht elke geïnteresseerde partij de reguliere competitie af. Een eerste- of een tweedeklasser overnemen is immers een wereld van verschil. Lokeren pakte gisteren een bemoedigend punt op Anderlecht, met dank aan zoon Deschacht, maar staat nu wel alleen laatste.