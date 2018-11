Olivier Deschacht ziet zijn stoutste droom werkelijkheid worden en is nu echt een legende

Anderlecht-Lokeren wordt een stukje voetbalgeschiedenis. Niet omdat paars-wit weer historisch slecht was. Dat was zo, maar dit duel wordt legendarisch omdat Olivier Deschacht (37) zowaar scoorde bij zijn terugkeer. De man die amper goals maakt, de recordman die door Marc Coucke koel aan de kant werd geschoven, flikte het. ‘Ollie ’ werd bezongen door alle supporters en barstte in tranen uit. Zo’n scenario verzin je niet.

