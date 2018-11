ANALYSE. Zelfs de duiven komen niet meer kijken naar dit Anderlecht

Terwijl Oli Deschacht werd bejubeld, werden Kums en co. keihard uitgefloten door het thuispubliek. Dit Anderlecht kan niet eens meer een staartploeg als Lokeren opzij zetten. Triest. De mensen zijn het povere voetbal – slechts drie zeges in de laatste dertien duels – beu en zelfs de duiven komen niet meer kijken. Dit team is op sterven na dood. Wanneer is de begrafenis?