CLUBNIEUWS. Gent neemt Bronn opnieuw op in A-kern, weer spierscheur voor Antwerp-speler

De midweek-speeldag is achter de rug en daar gloort alweer een nieuwe reeks wedstrijden. Drukke tijden dus en dat zorgt voor een rist clubnieuws, netjes voor u verzameld.

AA GENT - Dylan Bronn opnieuw naar de A-kern

Daags na de ontluisterende nederlaag in Moeskroen blies Jess Thorup alweer verzamelen voor een hersteltraining. Opvallende aanwezige bij deze sessie: Dylan Bronn (foto). De Tunesische international blijkt een week nadat hij door AA Gent naar de B-kern werd verwezen opnieuw in de gratie opgenomen te zijn. Thorup hekelde vooral zijn houding en stelde meteen een voorbeeld voor de ganse spelersgroep van de Buffalo’s.

ANTWERP - Opnieuw spierscheur voor Yatabaré

Het gaat Antwerp-middenvelder Sambou Yatabaré niet voor de wind. Nadat de Malinees hersteld leek van een spierscheur in het dijbeen, liep hij maandag een spierscheur op in de kuit. Het is nog onduidelijk hoelang Yatabaré buiten strijd zal zijn, maar wellicht zal zijn hersteltijd weer enkele weken bedragen. De rest van de kern is fit en werkte gisteren een training af. Vandaag traint de Great Old voor de middag, morgen in de late namiddag, waarna de kern op afzondering trekt.

BEERSCHOT WILRIJK - Dromen van Beerschot United

KFCO Beerschot Wilrijk gaat vanaf volgend seizoen intensief samenwerken met Rupel Boom, nu in eerste amateursklasse. Tegen het einde van het jaar wil de Kielse club alle plannen bekendmaken, waarbij het de ambitie is om op termijn met meerdere clubs in het zuiden van Antwerpen samen te werken. Daarbij staat in eerste instantie een gezamenlijke jeugdwerking centraal. Maar de droom van een groot Beerschot United reikt ook verder. Op het Kiel, momenteel in tweede klasse alias 1B, zien ze dat het voetbal aan het bewegen is in de provincie Antwerpen. Grote concurrent Antwerp FC is in sneltreinvaart uitgegroeid tot een stabiele eersteklasser, Lierse Kempenzonen herrees uit de as van het failliete Lierse en timmert aan de weg terug en KV Mechelen haalde een recordaantal abonnees binnen en lijkt nu al 1B ontgroeid. Beerschot Wilrijk wapent zich nu tegen al die concurrentie. Antwerp FC lonkt eerder naar het noorden van de provincie, KV Mechelen in het uiterste zuiden, Lierse Kempenzonen vooral richting Kempen. Beerschot Wilrijk richt daarom zijn pijlen op de zuidrand van Antwerpen.

KV OOSTENDE - Bataille valt af, Lombaerts keert terug

Na de wedstrijd op Club Brugge valt er één wijziging te noteren in de selectie van KV Oostende. Bataille valt af en Lom-baerts keert terug in de achttienkoppige kern. Verder blijft Verheyen met vijf geblesseerden zitten. Bjelica (lies), D'Haese (teen), Marquet (teen), Jonckheere (hiel) en Ndenbe (knje) zijn er niet bij. Naast Tomasevic staat nu ook Milovic op één gele kaart van een speeldag schorsing. De verdediger pakte geel op Jan Breydel. Kevin Van Damme is vanavond de scheidsrechter van dienst in de Versluys Arena.

CERCLE BRUGGE - Ex-trainer Roland Rotty is overleden

Ex-trainer en -teammanager Roland Rotty is overleden. Rotty was 78 en nam ooit over van de Waal Rene Taelman. Hij combineerde die job met een functie bij de brandweer. Later trainde hij onder andere nog Torhout, waarna hij terugkeerde naar Cercle als teammanager. Woensdag bleef de groep overnachten in Verviers. Gisteren was er geen training, maar verzorging. Vandaag wordt weer getraind. Zeker voor Palun komt Moeskroen te vroeg, voor Bruno is het afwachten. Lambot raakt normaal gezien fit.