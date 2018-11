Trump: “Amerikaanse soldaten kunnen schieten op migranten als die stenen gooien”

Het Amerikaanse leger zou kunnen schieten op de migranten die zonder papieren de Verenigde Staten binnen proberen te raken, als die met stenen gooien naar soldaten. Dat zegt de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, in een toespraak gewijd aan immigratie.

Nu verschillende “migrantenkaravanen” vanuit Midden-Amerika op weg zijn naar de Verenigde Staten zegt de Amerikaanse president dat sommige deelnemers “op een brutale en gewelddadige manier” stenen gooiden naar de Mexicaanse ordetroepen toen ze werden tegengehouden aan de grens tussen Guatemala en Mexico. “Als ze stenen naar ons leger zullen gooien, zal ons leger repliceren”, zegt de president van de VS. Een dag geleden zei Trump dat hij 15.000 soldaten naar de grens met Mexico zou sturen.

“Ik heb hen (de soldaten, nvdr.) gezegd om dat (een steen, nvdr.) als een geweer te beschouwen. Als zij (de migranten, nvdr.) met stenen gooien zoals ze dat deden naar de Mexicaanse politie, dan zeg ik om dat als een geweer te beschouwen”, zegt de Amerikaanse president. Een woordvoerder van het Pentagon wou op vraag van het Franse persagentschap AFP geen commentaar geven op “hypothetische situaties”.

Bij confrontaties tussen de politie en de migranten op de grens tussen Guatemala en Mexico kwam enkele dagen geleden een 26-jarige migrant uit Honduras om het leven nadat hij in het hoofd geraakt werd door een rubberkogel. Verschillende anderen raakten gewond.

Op 6 november vinden tussentijdse verkiezingen plaats in de VS. De voorbije dagen is Trumps retoriek over migratie sterk toegenomen. Antimigratiestandpunten liggen in het algemeen goed bij Trumps achterban.