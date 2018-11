Verlaat de bondscoach de Rode Duivels? Real Madrid polst Martinez

Zou het dan toch? Nadat eerder al T2 Thierry Henry verkaste naar Monaco en technisch directeur Chris Van Puyvelde de overstap naar China zette, wordt nu ook achter de diensten van Roberto Martinez gehengeld. De T1 van de Rode Duivels zou volgens Spaanse bronnen benaderd zijn door Real Madrid.

et zijn niet zomaar geruchten. Welingelichte Spaanse bronnen bevestigen dat Real Madrid wel degelijk naar bondscoach Roberto Martinez gepolst heeft. De Koninklijke, nog altijd op zoek naar een nieuwe coach, won bij zijn entourage info in over zijn voorwaarden. Bij de Belgische voetbalbond hebben ze naar eigen zeggen niks gehoord van Real. Ze zijn er ook gerust in dat Martinez aan boord blijft, zelfs al zou Real doordrukken. De 45-jarige Spanjaard verlengde eerder dit jaar zijn contract tot 2020 en wil zijn werk afmaken, door de Nations League en liefst ook het EK te winnen. Recent kreeg hij ook nog extra bevoegdheden na het vertrek van technisch directeur Chris Van Puyvelde. Zelf wil Martinez niet ingaan op de interesse van Real. “Ik ga niet reageren op geruchten”, zei hij tegenover VTM.