Bolsonaro-effect stuurt beurs Sao Paulo naar recordhoogtes

De beurs van Sao Paulo is donderdag op een nieuwe recordhoogte geëindigd, nadat ze 1,14 procent was gestegen tot 88,419 punten. In de loop van de dag had de Ibovespa-index al tijdelijk de drempel van 89.000 punten overschreden, wat ook al een record was.

Over een hele week – vrijdag is in Brazilië een feestdag – bedraagt de totale stijging 3,9 procent. Vorige zondag werd in het land de extreemrechtse kandidaat Jair Bolsonaro verkozen tot president.

“Er is een duidelijk impact van de presidentsverkiezingen. Bolsonaro heeft die gewonnen en we verwachten dat hij met een economisch plan komt dat zich op fiscale discipline richt, het beperken van uitgaven, en een proces van concessies en privatiseringen”, zegt Alex Agostini, econoom van het agentschap Austin Rating.