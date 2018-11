Eliteteam van cyberspeurders loopt leeg

De Federal Computer Crime Unit (FCCU), de centrale politie-eenheid die online criminaliteit moet aanpakken, kampt met een nijpend personeelstekort. Van de 44 leden die nodig zijn om een normale werking te verzekeren, zijn er amper 13 in dienst.

Een paradoxale vaststelling, want hoewel alle klassieke criminele feiten, zoals woninginbraken of diefstallen, in dalende lijn zitten, is net de ICT-criminaliteit aan een opmars bezig.

Foto: ISOPIX

In het voorjaar waren er al berichten dat de bezetting was gedaald naar 22 tot 25 personen, en nu is die nog eens bijna gehalveerd. De laatste Franstalige speurder is bovendien vertrokken. Pas met nieuwjaar komt er weer een Franstalige gespecialiseerde inspecteur bij.

Enkele maanden geleden trok het hoofd van de eenheid aan de alarmbel in een brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “We riskeren een grotere blootstelling aan cyberaanvallen en minder veiligheid op dat vlak”, schreef hij toen onder meer.

In opdracht van Binnenlandse Zaken, Justitie en het federaal parket wordt nu bekeken hoe de problemen kunnen worden opgelost. Een van de vragen is hoe ze jonge IT’ers warm kunnen maken voor een job bij de politie, terwijl de privésector doorgaans beter betaalt.