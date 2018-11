Artsen keren zich tegen plan De Block

De plannen van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) om te bepalen hoelang arbeidsongeschiktheid mag duren, wekken steeds meer tegenstand op bij de huisartsen. Die waren volgens de minister nochtans vragende partij, schrijft De Morgen vrijdag.

Zowel huisartsenvereniging Domus Medica als ASGB en BVAS zijn geen voorstander van de richtlijnen die De Block wil laten opstellen door het Nationaal College voor Sociale Verzekeringskunde. Die richtlijnen moeten artsen helpen bij het bepalen hoelang een patiënt thuis moet blijven om te herstellen.

Nochtans vaardigde Domus Medica twee huisartsen af om samen te werken, en reageerde ze aanvankelijk positief. De vereniging zag in het plan een belangrijk hulpmiddel voor startende artsen, omdat de duur van arbeidsongeschiktheid momenteel niet aan bod komt in de opleiding geneeskunde: “Arbeidsongeschiktheid voorschrijven is niet makkelijk”, zei voorzitter Roel Van Giel. “Je moet een inschatting maken over de gezondheid van de patiënt, de leeftijd, welk werk hij doet...” Wel benadrukte hij dat dit geen wettelijke richtlijn mag worden om artsen of patiënten te sanctioneren als ze van de standaard afwijken.

Intussen betwijfelt de huisartsenvereniging ernstig of het plan nog wel zo’n goed idee is. Met name de reactie van werkgeversorganisatie Voka Limburg dat de plannen van De Block “een overwinning voor onze ondernemingen, hun medewerkers én de talloze bonafide artsen” noemde, is in het verkeerde keelgat geschoten.

“Ik wil nu eerst bevestiging van de minister dat dit geen besparingsoperatie is en dat de richtlijnen wel degelijk enkel en alleen als hulpmiddel voor de artsen zijn bedoeld”, zegt Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel. Het kabinet-De Block reageert onder meer dat de richtlijnen zo zullen geformuleerd worden dat ze door controleartsen niet sanctionerend ingezet kunnen worden.

Meer terugbetalingen voor invriezen van eicellen

De Block besliste vrijdag ook dat het ziekenfonds het invriezen van ei- of spermacellen ook zal ­terugbetalen voor ­patiënten die een ­borderlinetumor of ­bepaalde bloedziektes hebben. De terugbetaling was er al voor kankerpatiënten. De chemotherapie die zij ondergaan, is schadelijk voor de voortplantingsorganen. De 4 miljoen euro die De Block had uitgetrokken, is meer dan genoeg, waardoor de terugbetaling nu uit­gebreid kan worden naar andere patiënten.

LEES OOK. “Vriendinnen gingen op reis of naar festivals, ik zette geld opzij om mijn eicellen te kunnen invriezen” (+)