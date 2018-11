Aardbeving met sterkte van 6,2 in noorden van Chili

Een aardbeving met een sterkte van 6,2 heeft donderdag twee regio’s in het noorden van Chili getroffen. Van slachtoffers, schade of een risico op tsunami’s is er geen melding. Dat meldt de Chileense nationale rampendienst (Onemi).

De aardbeving deed zich voor om 19.21 uur lokale tijd (23.21 uur in België) 38 kilometer ten zuiden van Camiña, een gemeente in de regio Tarapacá, ongeveer 1.800 kilometer ten noorden van hoofdstad Santiago. Het epicentrum van de aardbeving, die ook te voelen was in de regio’s Arica en Parinacota, die grenzen aan Peru en Bolivië, bevond zich op 97 kilometer diepte.

In de kuststeden Arica en Iquique ontstond paniek als gevolg van de beving. “Maar er is geen schade gemeld”, zegt Onemi.

Chili is een van de seismisch actiefste gebieden ter wereld. Seismologen waarschuwden voor een zware aardbeving in het noorden van het land, vanwege de energie die zich zich heeft opgestapeld in de aardkorst en sinds lang niet meer ontladen is.