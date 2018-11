Vlaams koppel mag hotel niet binnen na faillissement Nederlanse reisorganisator: “Stonden gewoon op straat”

Genk -

Melissa Justiniano (26) en haar man Wim Polus (26) uit Genk kregen een onaangename verrassing te verwerken toen ze woensdagnacht midden in de nacht aankwamen bij hun hotel in Praag. “De eigenaar wilde er ons niet inlaten omdat Travelbird, de organisatie waar we de citytrip geboekt hadden, failliet was gegaan en de rekeningen niet had betaald.”