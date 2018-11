Tot twintig procent boven de vraagprijs: de "immense" stormloop op de Gentse huizenmarkt houdt aan

Gent - "Wie momenteel een woning tot 300.000 euro te koop zet in Gent mag zich aan niets minder dan een stormloop verwachten." De druk op de huizenmarkt in Gent blijft hoog, getuigt Hillewaere Vastgoed, een nieuwe immospeler in de stad. En dat drijft de prijs voor een huis gevoelig op. "Het gros van de woningen wordt verkocht voor 20 procent boven de vraagprijs."

Een huis kopen in Gent en geen 150.000 euro op de bank staan? Het is geen evidentie meer geworden de laatste jaren. De vastgoedprijzen in de Arteveldestad zijn al meer dan tien jaar gevoelig aan het stijgen, een stuk boven het Vlaamse gemiddelde. En het blijft hard gaan, getuigt een nieuwe immospeler in een persbericht.

"Het woningtekort in Gent is immens", zegt Hillaewaere Vastgoed, een verzekeraar en makelaar die sinds enige maanden ook actief is op de Gentse markt. "Wie momenteel een woning tot 300.000 euro te koop zet in Gent mag zich aan niets minder dan een stormloop verwachten. Makelaars moeten dezer dagen voor één huis soms tot dertig kandidaat-kopers per dag rondleiden."

De druk op het 'betaalbare' deel van de woningmarkt in Gent is niet nieuw. Er wordt al jaren aan de alarmbel getrokken over de stijgende prijzen. Procentueel gezien steeg de gemiddelde vastgoedprijs nergens in de Vlaamse centrumsteden zo hard als in Gent.

Dat is deels te verklaren door de lagere prijzen die tot begin de jaren 2000 werden betaald in de stad. Maar na een correctie van de prijzen is de stevige stijging van de vastgoedprijzen in Gent nooit gestabiliseerd.

Stormloop

Nikolaas Maene van Hillewaere Vastgoed zegt dat voor woningen in Gent tot twintig procent boven de vraagprijs wordt gegeven. "Zo ging onlangs nog een rijwoning met een bewoonbare oppervlakte van 191 vierkante meter in Gent voor 301.000 euro van de hand, of liefst 51.000 euro meer dan de eigenaar er initieel voor betaald wilde krijgen."

Om de stormloop in goede banen te leiden worden hier en daar 'biedingsavonden' ingelast, een moment waarop potentiële kopers onder gesloten omslag kunnen bieden op een pand. Het wordt de avond zelf nog verkocht aan de hoogste bieder.

"De hoogste bieders zijn doorgaans gezinnen die niet één, maar twee keer steun van de ouders en/of grootouders krijgen", zegt Maene. "Maar het zijn niet alleen jonge gezinnen die momenteel in Gent op zoek zijn naar een woonst. We zien ook verrassend veel kandidaat-kopers die al een eigendom hebben, en op zoek zijn naar een tweede pand. Zij zien een nieuwe aankoop als een investering op lange termijn."

Helft voor meer dan 265.000 euro

Het kan overigens nog: in Gent een woning of een appartement kopen voor minder dan 300.000 euro. Volgens de recentste gegevens van de FOD Economie werden de eerste drie maanden van dit jaar 631 huizen verkocht in Gent. Een kwart daarvan kostte 199.750 euro of minder.

Maar de druk op de prijzen is groot. De helft van de verkochte woningen in die periode werd verkocht voor 265.000 euro of meer. Acht jaar geleden lag die mediaan op 180.000 euro: in 2010 werd de helft van de woningen in Gent verkocht voor 180.000 euro of minder.

Het gaat om de verkoopsprijzen zonder registratiekosten. Afhankelijk van de grootte van de woningen moet je dus nog tussen de vijf en vijftienduizend euro, of soms meer, bijrekenen.