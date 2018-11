Huis van acteur Dieter Troubleyn onbewoonbaar verklaard: “Het was net helemaal af, na 22 jaar renoveren”

Zandhoven -

Het huis van musicalartiest en acteur Dieter Troubleyn (48) in Pulle is onbewoonbaar na een brand. Het vuur woekerde achter een valse wand en onder de vloer, waardoor de brandweer veel moest uitbreken. Het gezin logeert voorlopig in een hotel. “Maar tegen de feestdagen hopen we weer thuis te wonen.”