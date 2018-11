Palau verbiedt als eerste land zonnebrandcrème

De eilandrepubliek Palau voert een verbod in op de meeste soorten zonnebrandcrème. President Thomas Remengesau bekrachtigde daartoe vrijdag een wet die eerder al door het parlement werd goedgekeurd. De maatregel gaat van kracht op 1 januari 2020, en moet de koraalriffen beschermen.

Het verbod is van toepassing op tien chemicaliën die in zonnebrandcrème en andere huidverzorgingsproducten voorkomen. De twee voornaamste zijn de uv-filters oxybenzon en octinoxaat. Volgens wetenschappers veroorzaken ze verbleking van koralen en beperken ze hun groei.

Vanaf 2020 zullen de getroffen producten niet meer verkocht worden op de verschillende eilanden van Palau. Van toeristen worden de zonnebrandcrèmes bij aankomst in beslag genomen. Wie toch betrapt wordt, riskeert een boete tot 1.000 dollar (875 euro).

Palau ligt in de Stille Oceaan ten oosten van de Filipijnen. Het bestaat uit meer dan 350 eilanden en telt ongeveer 20.000 inwoners. Elk jaar zakken ruim 100.000 toeristen af naar Palau, de meesten uit Azië en de Verenigde Staten.

Ook op het Amerikaanse eiland Hawaï en het Nederlandse Bonaire, in de Caraïben, gaat telkens in 2021 een verbod op de meeste zonnebrandcrèmes van kracht. In Mexico geldt een dergelijk verbod al in natuurreservaten.