Vanackere nog niet benoemd bij Nationale Bank, of hij ligt al onder vuur (van zijn voorgangster)

Het nieuws dat voormalig vicepremier Steven Vanackere (CD&V) haar zal opvolgen als directeur bij de Nationale Bank, valt niet goed bij Marcia De Wachter. Volgens de enige vrouw in het huidige directiecomité is het onbegrijpelijk dat de regering geen vrouwelijke kandidaat voordroeg. Ze krijgt daarin opvallend genoeg steun van enkele zwaargewichten van N-VA en Open VLD, die als regeringspartijen nochtans formeel achter de benoeming staan.

Het nieuws dat Vanackere, nu nog senator, geparachuteerd zou worden in de Nationale Bank deed al langer de ronde, maar het nieuws bevestigen deed het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt pas woensdag. Vanackere komt ook niet geheel onbeslagen op het ijs: de man is economist en jurist van opleiding, begon zijn carrière bij een bank, en was van december 2011 tot maart 2013 minister van Financiën in de regering Di Rupo.

Toch valt de benoeming slecht bij zijn voorgangster Marcia De Wachter, nochtans een partijgenote. Door deze beslissing zit er namelijk geen enkele vrouw meer in het zevenkoppige directiecomité van de Nationale Bank. Er zit momenteel ook slechts één vrouw in de regentenraad van de Nationale Bank: Fabienne Bister is één van de tien regenten.

De Wachter, die met pensioen gaat, had haar post nochtans graag overgedragen aan een jonge vrouw, zei ze eerder. Ze schreef dan ook - enigszins sarcastisch - op Twitter dat “de regering blijkbaar niet in staat was 1 competente vrouwelijke kandidaat te vinden”.

Regering was blijkbaar niet in staat 1 competente vrouwelijke kandidate te vinden in Belgie https://t.co/vkemeTzYd0 — marcia de wachter (@mdewachter2) 1 november 2018

De heisa is extra pijnlijk voor de regering, omdat uitgerekend de Nationale Bank moet waken over de regel dat vrouwen minstens dertig procent van de raad van bestuur van privébanken moet uitmaken. Iets wat ook De Wachter niet ontgaan was...

Terwijl de Bank net bij banken een check op governance uitvoert https://t.co/vkemeTzYd0 — marcia de wachter (@mdewachter2) 1 november 2018

N-VA zet CD&V vol in de wind

De Wachter viseerde op Twitter ook specifiek minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA), die nieuwe directieleden in naam van de regering formeel voordraagt. “Terwijl Johan Van Overtveldt het Women in Finance initiatief sponsort kan hij geen vrouw uit financiële sector voordragen.”

Terwijl @jvanovertveldt het Women in Finance initiatief sponsort kan hij geen vrouw uit financiele sector voordragen https://t.co/qAgeebci0w — marcia de wachter (@mdewachter2) 1 november 2018

N-VA laat vandaag bij monde van vicepremier Jan Jambon echter weten dat de beslissing door CD&V en enkel CD&V genomen werd. “Het kwam CD&V toe om deze vervanging te doen. De benoeming van Vanackere is dus als zodanig geen arbitrage van de regering.”

Het kwam CD&V toe om Marcia De Wachter te vervangen bij de Nationale Bank. De benoeming van Steven Vanackere is dus als zodanig geen arbitrage van de regering. — Jan Jambon (@JanJambon) 2 november 2018

Steun van De Croo: “Heisa is terecht”

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo ging op Twitter zelfs nog een stapje verder en gaf De Wachter volmondig gelijk. “De heisa over de benoeming van Steven Vanackere is terecht. Geen enkele vrouw aan de tafel is geen goede zaak. Is trouwens niet besproken in de regering. Dit is louter CD&V en minister van Financiën.”

Heisa over benoeming Steven Vanackere bij Nationale Bank is terecht. Geen enkele vrouw aan de tafel is geen goede zaak.



Is trouwens niet besproken in de regering. Dit is louter CD&V en minister van financiën. https://t.co/xF2jwJx8U7 — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) 2 november 2018

De Croo verduidelijkte zijn positie ook aan De Tijd. “Met Marcia De Wachter zat er één vrouw in de directie, wat eigenlijk al te weinig was. Een orgaan als de Nationale Bank heeft er alle belang bij divers te zijn. Vrouwen versterken de organisatie. Nu is het een mannenclub.” De Croo benadrukt daar ook nogmaals dat de keuze voor Vanackere niet besproken werd in de regering. “Er is geen overleg geweest. Ik ben verrast dat het ons op voorhand zelfs niet is meegedeeld.”

