Stunt met model tijdens opnames reclamespot gaat helemaal fout: “Dacht dat ik ging sterven”

Het Chileense model Maura Bellagamba mag van geluk spreken dat ze zo lenig is. De dame heeft op haar Instagram-profiel een video gepost van een schokkend incident tijdens de opnames van een reclamespot. Tijdens een test met een grote katapult werd ze plots zonder toestemming door de lucht geslingerd, met een whiplash tot gevolg.

Haar jeugdjaren als gymnaste zouden ergere verwondingen hebben voorkomen. Foto: Instagram - Maura Bellagamba

Het incident dateert van juli 2017, maar pas sinds eind vorige maand maakte ze de beelden openbaar via sociale media. De dame was voor een stunt aan twee bomen vastgemaakt met een elastiek, die vervolgens werd aangespannen door een jeep. “We waren van plan om een test uit te voeren”, schreef ze bij de video. “Maar op dat ogenblik hebben ze mij zonder toestemming in de lucht gekatapulteerd.”

Voor de crewleden leek het incident veel minder ernstig dan achteraf bleek. Er klonk zelfs gelach bij de medewerkers, alsof het om een grapje betrof. “Ze hebben uiteindelijk mijn vriend gebeld om mij op te halen”, vervolgde het model. “Ze hadden niet eens een EHBO-kistje bij zich, en wij mochten opdraaien voor de ziekenhuiskosten. Ik dacht dat ik ging sterven!”

Gymnastiek

Gelukkig bleken de gevolgen enigszins mee te vallen. Bellagamba hield enkel een whiplash over aan het ongeval, al had ze dat vooral te danken aan haar jeugdjaren als gymnaste. “Ik heb de video aan een dokter getoond, en hij vertelde me dat dit veel erger zou afgelopen zijn als ik niet sinds mijn kindertijd aan gymnastiek deed.”

Action Films, het productiehuis dat de reclamespot inblikte, stelde dat de stunt wel degelijk goed werd voorbereid. Ze zouden eveneens alle medische kosten hebben betaald. Ondanks de tegenstrijdige berichten besloot de jongedame geen gerechtelijke stappen te ondernemen.