450.000 euro aan cash? Geen probleem: omstreden makelaar Veljkovic had 30 rekeningen bij één bank

De omstreden voetbalmakelaar Dejan Veljkovic zou bij een bank in Genk maar liefst 30 rekeningen gehad hebben. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag.

Het Laatste Nieuws schrijft dat bij een bank in Genk maar liefst 30 rekeningen stonden waarop Veljkovic de volmacht had. Het gaat dan onder meer over rekeningen van zijn broer en vader, maar ook van (ex-)voetballers als Milan Jovanovic (ex-Anderlecht, ex-Standard), Dalibor Veselinovic (ex-KV Mechelen, ex-KV Kortrijk) en Ivan Obradovic (Anderlecht, ex-KV Mechelen). Zijn commissies op transfers in het Belgisch voetbal zouden via vennootschappen in fiscale paradijzen terugvloeien naar enkele van de 30 rekeningen van Veljkovic in dat Genkse bankkantoor.

Veljkovic haalde van die rekeningen ook enorm grote bedragen af. Van de rekening van zijn vader vroeg hij met zijn volmacht 200.000 euro op, van die van zijn broer 250.000 euro. In 2016 verliet hij de bank in Genk met maar liefst 450.000 euro aan cash. De speurders voelden Veljkovic hierover al kort aan de tand. Volgens Het Laatste Nieuws zou de makelaar de stortingen “normaal” noemen.

