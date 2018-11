Man geëxecuteerd met elektrische stoel in VS: dit waren zijn laatste woorden

In de Amerikaanse staat Tennessee is donderdag een man geëxecuteerd in de elektrische stoel. Het is de eerste keer in vijf jaar tijd dat de VS een gevangene ombrengt via de omstreden executiemethode.

Edmund Zagorski (63) werd in 1983 veroordeeld voor het plannen van een valse drugsdeal waarin hij twee mensen beroofde en vervolgens om het leven bracht. Zagorski sprak af met John Dotson en Jimmy Porter, maar vuurde meteen enkele schoten af en sneed hen vervolgens de keel over. De twee bloedden uiteindelijk dood.

Na meer dan 30 jaar op death row was donderdag de laatste dag van Zagorski aangebroken. Eerder was de executie al eens gepland op 11 oktober, maar toen kreeg hij tien dagen uitstel van de gouverneur. Uiteindelijk werd als nieuwe datum 1 november geprikt.

Zagorski is afkomstig uit Tennessee en in die staat mag iedereen die veroordeeld werd voor 1 januari 1999 kiezen tussen elektrocutie en een dodelijke injectie. De man koos voor de eerste optie. Eerder had Zagorski samen met 32 andere gevangenen een rechtszaak opgestart omdat ze beweerden dat de dodelijke cocktail die bij een dodelijke injectie wordt toegediend, de veroordeelde onnodig doet lijden. Hij beschouwde de elektrische stoel, hoe gruwelijk ook, als de “minst erge optie”.

In de getuigenkamer was donderdag geen familie van Zagorski aanwezig. Twee familieleden van de slachtoffers waren wel opgedaagd om de executie bij te wonen, net als enkele journalisten en zijn advocate. Zij zagen hoe Zagorski vastgegespt zat op de stoel, terwijl achter hem een spons in een zoutoplossing werd gedrenkt. Een bewaker plaatste de spons vervolgens op zijn pas geschoren hoofd, onder het hoofdstuk van de elektrische stoel.

Op de vraag of Zagorski nog iets te zeggen had, antwoordde de man “let’s rock”.

Daarna werd zijn gezicht afgedekt en haalde een gevangenismedewerker de schakelaar over. Om 20u26 verklaarde de toezichthoudende arts Zagorski dood. Het is de tweede keer sinds 1960 dat Tennessee de doodstraf met de elektrische stoel toepast.