Jogster die in koffer van wagen in Samber gevonden werd, was mama van twee

Het lichaam dat donderdag aangetroffen werd in de koffer van een auto in de Samber, is dat van de 42-jarige jogster Wivinne Marion. Dat meldt het parket van Namen. Volgens Sudpresse had de getrouwde vrouw twee kindjes. De verdachte ontkent de feiten.

Wivinne Marion, een getrouwde verpleegkundige en mama van twee, ging donderdagochtend rond 8.30 uur joggen en kruiste op een landweg in een bos in het Waalse dorpje Boninne onfortuinlijk het pad van Xavier V. Volgens een getuige zou die haar tegengehouden hebben en haar geslagen hebben, waarna hij haar in de koffer van zijn auto stopte en die in de Samber reed.

V. wordt ervan verdacht de jonge vrouw te hebben gedood en nadien het voertuig in de rivier te hebben gedumpt. De man ontkent voorlopig zijn betrokkenheid bij de doodslag. De verdachte zal naar verwachting vrijdagnamiddag voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter.

De autopsie op het lichaam van het slachtoffer staat ook gepland voor vrijdag.