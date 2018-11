“Ik begrijp het niet: je gaat afkicken in een zorgcentrum en daar dealen ze dan ook drugs”

Lanaken -

“Hoe kan het dat je in een psychiatrisch zorgcentrum als dat van Rekem aan drugs kan geraken”, vraagt een moeder zich af. “Mijn zoon is al twee keer vanuit Rekem naar huis gestuurd omdat hij daar aan de drugs zat. Zelfs in de gesloten afdeling kan je er drugs krijgen”, zegt ze. “We kunnen nooit garanderen dat ons centrum drugsvrij zal zijn”, reageert John Vanacker, algemeen directeur van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (OPZC).