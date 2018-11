Politieke crisis in Sri Lanka: president roept parlement pas woensdag samen

De Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena roept het parlement pas woensdag weer samen. Dat heeft zijn woordvoerder vrijdag gezegd. Donderdag had Sirisena nog aangekondigd dat hij de opschorting van het parlement had opgeheven en dat de wetgevende vergadering maandag weer zou samengekomen, een tweetal weken eerder dan gepland.

Sri Lanka zit in een diepe politieke crisis sinds de president vorige week vrijdag verrassend premier Ranil Wickremesinghe had ontslagen en zijn partijgenoot, ex-president Mahindra Rajapaksa, tot nieuwe eerste minister had benoemd. Omdat Wickremesinghe weigert zich neer te leggen bij het ontslag, telt het land momenteel twee rivaliserende premiers.

De afgezette premier wilde het parlement in spoedzitting bijeenroepen om bij een vertrouwensstemming aan te tonen dat zijn regering nog altijd over een meerderheid beschikt. Maar in een reactie daarop besliste de president zaterdag om het parlement op non-actief te zetten. Oorspronkelijk was aangekondigd dat die schorsing zou blijven duren tot 16 november. Maar onder druk van de internationale gemeenschap en van binnenlands protest besliste de president om die beslissing sneller weer terug te draaien.

President Sirisena beticht Wickremesinge en zijn partij van corruptie en de verkoop van staatseigendom aan buitenlandse bedrijven. De regering had vorig jaar een havenproject uit het Rajapaksa-tijdperk aan een Chinees bedrijf verhuurd.