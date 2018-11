Baas van Belgische profvoetbalclubs geeft toe dat hij wist dat er dingen waren die het daglicht niet mochten zien

Pierre François, de CEO van de Pro League die alle Belgische professionele voetbalclubs verenigt, heeft in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine enkele opvallende uitspraken gedaan over het voetbalschandaal. Zo geeft de man ruiterlijk toe dat hij wist dat er dingen waren die het daglicht niet mochten zien in het voetbal. “Ik denk dat dit nog maar het begin is.”

LEES OOK. Hoe Veljkovic er alles aan deed om zijn vriend Bart Vertenten de bekerfinale te laten fluiten: “Ik zal ervoor zorgen dat jij nummer 1 zal worden”

LEES OOK. Nieuwe baas snoeihard voor voetbalbond: “Normvervaging, belangenvermenging en meer politiek dan voetbal”

Huiszoekingen bij onze eersteklasseclubs, trainers, bestuurders, spelers en scheidsrechters die vastgehouden worden voor verhoor of zelfs nu nog in de cel zitten: de bom onder het Belgische voetbal zindert nog na. “Ik kan vandaag niet zeggen wat ik denk over de beschuldigingen zolang het gerecht daarover geen uitspraak heeft gedaan”, vertelt François over het voetbalschandaal bij Sport/Voetbalmagazine. “Ook al omdat ik denk dat dit nog maar een begin is. Maar vragen of ik van mijn stoel gevallen ben, is wat anders. (...) Als u me had gevraagd of ik wist dat er illegale praktijken in het voetbal bestaan of bestaan hebben, had ik u waarschijnlijk geantwoord: ja.”

CEO Pierre François aan de zijde van Marc Coucke, voorzitter van de Pro League. De twee spraken zich op een persconferentie twee weken geleden nog fel uit tegen de wantoestanden binnen het Belgische voetbal. Foto: Photo News

Toch een vreemde uitspraak van de baas van de Belgische profclubs: zelf ingrijpen deed hij immers niet. Pas nu het federaal parket het voetbalschandaal aan het licht bracht, is de Pro League in actie geschoten. François zal zelf één van leden zijn van een comité dat de gevaarlijke situatie inzake spelersmakelaars moet terugdringen.

Waarom greep de Pro League zelf niet in?

Als ze dan toch op de hoogte waren, waarom dan zolang wachten met ingrijpen? “Soms moet je gebruikmaken van de omstandigheden”, aldus de CEO van de Pro League, die benadrukt dat hij wel geschokt was door de beschuldigingen van matchfixing. François verwijst naar de ontmanteling van het statuut van spelersmakelaar door wereldvoetbalbond FIFA en het gebrek aan initiatieven uit de politiek ter verdediging. “Je kan misschien gewag maken van een collectieve fout. Misschien was het fout van ons om niet eerder tussenbeide te komen, maar vandaag laat het momentum toe om dat wel te doen.”

LEES OOK. 450.000 euro aan cash? Geen probleem: omstreden makelaar Veljkovic had 30 rekeningen bij één bank

Maar daar stoppen de vraagtekens niet. De vraag is immers maar of François wel de juiste persoon is om de invloed van de makelaars terug te dringen: in het verleden betaalde hij zelf een minnelijke schikking om het niet tot een rechtszaak te laten komen in een witwasschandaal - “Dat is geen schuldbekentenis” - , werkte hij samen met spelersmakelaar Luciano D’Onofrio - “Ik overtuigde hem daarmee te stoppen” - en gaat hij prat op een goede band met Mogi Bayat, de spelersmakelaar die nog steeds in de cel zit.

LEES OOK. Marc Coucke en de Pro League nemen maatregelen na voetbalschandaal

LEES OOK. Hoe KV Mechelen zichzelf in nesten fixte: “De coach ligt dwars. Hij wil met de beste ploeg spelen” (+)